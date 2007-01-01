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Обнинск

В Обнинске каток у Дома ученых закроется в конце недели

Дмитрий Ивьев
04.03, 12:00
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Покататься там можно до 9 марта, сообщили в администрации города.

Площадка работает ежедневно с 9:00 до 23:45 с небольшими перерывами на подготовку льда.

Вход на каток бесплатный.

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