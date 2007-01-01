В Обнинске 291 человек заболел ОРВИ

Данные за неделю сообщили на планерке в городской администрации.

Зафиксирован 291 случай ОРВИ и 11 случаев внебольничной пневмонии.

Также один человек заболел коронавирусом.

Один класс в лицее «Держава» и два класса в школе №4 переведены на дистанционное обучение.