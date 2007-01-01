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В Обнинске завоют сирены

Дмитрий Ивьев
03.03, 16:43
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В Обнинске завоют сирены

Очередная проверка системы оповещения населения запланирована на 5 марта.

Сирены будут включать на одну минуту в период с 10:40 до 10:45 утра, рассказали в городской администрации.

Жителей просят не волноваться.

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