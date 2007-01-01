В Обнинске лопнуло стекло в городском автобусе

Видимых причин для этого не было, сообщили 3 марта в «Обнинском городском транспорте».

Из людей никто не пострадал.

- Технические специалисты осмотрели автобус, был опрошен водитель транспортного средства, - рассказали в ОГТ. - Причин произошедшего может быть несколько. Одна из них – ранее на стекле появился дефект от контакта с инородным предметом. Это и привело к разрушению.

Транспортники пояснили, что в салоне установлены специальные стёкла, которые, если разобьются, разлетаются на мелкие «кубики». Это сделано, чтобы пассажиры не получили порезов или ран. Срок эксплуатации не сказывается на прочности материала.

Главный инженер дал поручение проверить стекла во всех автобусах.