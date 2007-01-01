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Обнинск

На трех улицах Обнинска проведут ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
16:16 сегодня
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Работы запланированы на 3-7 марта, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Кончаловские Горы, Кутузова, а также подъездную дорогу к 2-й площадке Приборного завода Сигнал.

График могут скорректировать из-за погоды.

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