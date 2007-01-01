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Обнинск

В Обнинске выберут подрядчика для благоустройства сквера

В четверг, 27 февраля, работы на улице Жолио-Кюри обсудили на совещании, которое провел и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
12:32 сегодня
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Сейчас готовятся документы для торгов, на которых определится подрядчик.

- Работаем с проектировщиками, есть предложение там, где это возможно, ограждения безопасности выполнить не металлические, а в виде живой изгороди из кустарника, - отметил Лежнин. - Подбираем торшерные светильники, они должны быть не только антивандальными, но и подходящими по стилю будущему новому пространству.

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