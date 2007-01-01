В Обнинске выберут подрядчика для благоустройства сквера

В четверг, 27 февраля, работы на улице Жолио-Кюри обсудили на совещании, которое провел и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Сейчас готовятся документы для торгов, на которых определится подрядчик.

- Работаем с проектировщиками, есть предложение там, где это возможно, ограждения безопасности выполнить не металлические, а в виде живой изгороди из кустарника, - отметил Лежнин. - Подбираем торшерные светильники, они должны быть не только антивандальными, но и подходящими по стилю будущему новому пространству.