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Обнинск

В Боровском районе задержали 15 пьяных водителей

Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
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Такие результаты зафиксированы с начала нынешнего года, сообщили 27 февраля в полиции.

Всех водителей призывают сообщать о нетрезвых автомобилистах, если такие встречаются. Звонить можно по телефонам 102 или 112.

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