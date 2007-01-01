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Обнинск

В Обнинске нашли нарушения при проверке автобусов

Об этом 27 февраля рассказали в калужской полиции.
Дмитрий Ивьев
07:40 сегодня
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За время проведения профилактической акции инспекторы выявили 17 нарушений.

У части автобусов были технические неисправности.

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