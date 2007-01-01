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Обнинск

В Обнинске «Тойота» врезалась в столб

ДТП произошло днем 26 февраля в районе дома №122 на проспекте Маркса.
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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По предварительным данным полиции, 42-летний мужчина не справился с управлением.

В больницу с травмами попал сам автомобилист, сообщили в УМВД по Калужской области.

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