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Новость дня Обнинск

В Калужской области вынесли приговор за кровавые разборки в гараже

Житель Обнинска получил шесть лет колонии за покушение на убийство.
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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Конфликт произошел в июне прошлого года.

Двое мужчин и женщины выпивали в гараже. На почве ревности у мужчин началась ссора. Один из них схватил нож и дважды ударил собутыльника в грудь.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима, рассказали 26 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области.

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