В Калужской области вынесли приговор за кровавые разборки в гараже

Житель Обнинска получил шесть лет колонии за покушение на убийство.

Фото: СК по Калужской области.

Конфликт произошел в июне прошлого года.

Двое мужчин и женщины выпивали в гараже. На почве ревности у мужчин началась ссора. Один из них схватил нож и дважды ударил собутыльника в грудь.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима, рассказали 26 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области.