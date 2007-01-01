В Калужской области вынесли приговор за кровавые разборки в гараже
Житель Обнинска получил шесть лет колонии за покушение на убийство.
Конфликт произошел в июне прошлого года.
Двое мужчин и женщины выпивали в гараже. На почве ревности у мужчин началась ссора. Один из них схватил нож и дважды ударил собутыльника в грудь.
Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего.
Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима, рассказали 26 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области.