Жители Обнинска отправились очищать Черное море от мазута

Елена Буйволова, Марина Ракинцева, Александр Овчинников, Александр Омельченко и Николай Афонин вошли в число представителей Калужской области, которые сейчас трудятся на побережье у Анапы.

Каждый день около 500 волонтёров выходят на побережье Бугазской косы и пляжи Анапы, рассказали 26 февраля в администрации Обнинска.

Они собирают мелкую фракцию мазута, который находится на поверхности, и его пласты под верхним слоем песка. Волонтёры используют специальную сеялку и ручные сита. Каждый из них обеспечен средствами индивидуальной защиты.

По вечерам волонтеры также помогают в Центре реабилитации птиц, пострадавших от мазута.

Напомним, два танкера с топливом затонули в Черном море в декабре прошлого года. Мазут продолжает выбрасывать на берег.