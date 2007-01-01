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Обнинск

Жители Обнинска отправились очищать Черное море от мазута

Елена Буйволова, Марина Ракинцева, Александр Овчинников, Александр Омельченко и Николай Афонин вошли в число представителей Калужской области, которые сейчас трудятся на побережье у Анапы.
Дмитрий Ивьев
15:53 сегодня
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Каждый день около 500 волонтёров выходят на побережье Бугазской косы и пляжи Анапы, рассказали 26 февраля в администрации Обнинска.

Они собирают мелкую фракцию мазута, который находится на поверхности, и его пласты под верхним слоем песка. Волонтёры используют специальную сеялку и ручные сита. Каждый из них обеспечен средствами индивидуальной защиты.

По вечерам волонтеры также помогают в Центре реабилитации птиц, пострадавших от мазута.

Напомним, два танкера с топливом затонули в Черном море в декабре прошлого года. Мазут продолжает выбрасывать на берег.

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