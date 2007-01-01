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Обнинск

К 9 Мая в Обнинске приведут в порядок мемориалы

Об этом рассказал 26 февраля и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
13:31 сегодня
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Весенние работы по благоустройству начнутся с подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Осмотрим, приведем в порядок, где это требуется, памятники, воинские мемориалы, захоронения, украсим Обнинск к 9 Мая, - пообещал Лежнин.

Также в этом году в наукограде собираются благоустроить сквер по улице Жолио-Кюри и завершить работы в Репинском овраге и Семейном сквере.

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