К 9 Мая в Обнинске приведут в порядок мемориалы

Об этом рассказал 26 февраля и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Весенние работы по благоустройству начнутся с подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Осмотрим, приведем в порядок, где это требуется, памятники, воинские мемориалы, захоронения, украсим Обнинск к 9 Мая, - пообещал Лежнин.

Также в этом году в наукограде собираются благоустроить сквер по улице Жолио-Кюри и завершить работы в Репинском овраге и Семейном сквере.