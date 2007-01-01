В Обнинске хотят построить часовню

Этот вопрос 25 февраля обсуждался на совещании, которое провел и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Часовню хотят возвести на кладбище Передоль.

- Эскиз часовни представил Протоиерей Сергий Вишняков, - пояснил Лежнин. - Это не капитальное строение, по архитектурному решению часовня открыта с трех сторон, ее площадь - примерно 4 на 4 метра, высота с куполом - около 9 метров.

Участники совещания решили разрабатывать проект и заниматься поиском инвесторов.

- При подготовке проекта учтем необходимость строительства пешеходного подхода к часовне, так будет комфортнее и посетителям Аллеи славы погибших участников СВО - она совсем рядом, и всем посетителям кладбища, кто захочет зайти в часовню, - заявил Лежнин.