-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске хотят построить часовню
Обнинск

В Обнинске хотят построить часовню

Дмитрий Ивьев
16:40 сегодня
0 402
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Этот вопрос 25 февраля обсуждался на совещании, которое провел и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Часовню хотят возвести на кладбище Передоль.

- Эскиз часовни представил Протоиерей Сергий Вишняков, - пояснил Лежнин. - Это не капитальное строение, по архитектурному решению часовня открыта с трех сторон, ее площадь - примерно 4 на 4 метра, высота с куполом - около 9 метров.

Участники совещания решили разрабатывать проект и заниматься поиском инвесторов.

- При подготовке проекта учтем необходимость строительства пешеходного подхода к часовне, так будет комфортнее и посетителям Аллеи славы погибших участников СВО - она совсем рядом, и всем посетителям кладбища, кто захочет зайти в часовню, - заявил Лежнин.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdIVW8xd3huR2RHS1RJVGtReGQ0SEE9PSIsInZhbHVlIjoiUjJGMTM2TnQvbXdkbFV1OGUwaW02RlhvaGgrRTg3alZCYXl4TVJNU01qWWJqME1DYnNlK21YVUpoL1hZZURYekNWazh2NHNpdkJqa1FGT2d4dkUyUVk3RnNUdk1yNVFxZ2tISVIrdU8vZG50ejNFc2g5dXV3ZW52WGp2ZHMwMDJHMDlFd2VzRmZjcjkwL2hOTlZPeVdXdDFwUS9pVE10YkI4WjA2WFliNFRSMC9ReVpXUUtBUkd6OWxpVnNzT0sza0Zld01vT1VCVDBTdnZxVVVlME5KVkc2ck1QQ0N2dkVJRFZCbEE5QS9JeGhScmVPNzRGY0pFNVFWcEJTMkI2YnlJWlJYYVh5RDN5QS9SdlF2VlhIdUY4ckpqa2VWOHNzSXQybmRNOGpma0VyZnc2UWl6OGkrdUJFVHhrWFNYTG9tdDNLSW05NmxCNzJnK2ZOUDR3WTNLMTdzYXU3NGNrZnI2WkN3bEFCd3dPVk9uRUNYSkVjdXROVFN3MHl2Z1hVU3pETzdDVzZXY1pETnE1OUpoeWFKR0MwMTVVcGlDakNOaUVZcEpKUXRWb09vZS9mSTMrS1FpY3N2R2JWY3YxaiIsIm1hYyI6ImVmMTEwMzA3MzA5ZjdiNjI5NzE3Nzg1ZGE5Yjc5YTM5MGFkMzZkZTZhNThlNjJhNDJmZjMwNzI4YmFlMjU2NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVEc1VnaGFPczNqd1d1RFNqUU5OL1E9PSIsInZhbHVlIjoiSy8vS2xlZ1ZhZ09BZ2lNdTc4ZXBiMWxuY2NQNjIyNGtUNlBVREFMcXNIbjdhY2lqNDF4RE1saGhWRlNwMmsyYXdYTzhrdmNyaG1MTGNwdVFXTkxuU25wNzVrOEZqVnBkcTg4S0QyVkVEL3NuZGwxM1BSWEJSOUxlS0RTZU1MUkpBcHJiY2xFbUllVkhwcWpqMlRVejhZUk9CcnlhL1c4UDJ4Z2FxMVhlNS9RTGhiYVBFQXgzUWsxbzFNdUNzZUVWa1RBS0tCU21vM1luQnBrNnRmVldhY2o4ZDMvQ1UxODl5V0MvQUdWUm9QOGVEN0w5dGtibStyOUlxaENrejdqVGF5NkJRTWliNzFIb2U3L2FqejIzODIrMEZZN1pJY0dTNzl1RlNmUUtYK20yby8zNGRqK1h4VnkwZVhWZFVpcFEzblQ1UTYvRGFqZkZmWjBjQmk2a1JUYjQwb2FyUW5xY0tmZnkvUW9jcnhoREplNnFNdnlFQ09yTGRVdEVCWWUyY3lHT2lRbndZOS9ob0piR1Z6WVZ5UVRPdnI4UlgxMjFZdjZqUnloblBxVmV1aHpQbUwvS1VMUThxWWJBY3gyZ3JOYmt2c0pFYVRwQnRKcGNkYkNtbitrVURISFpYZE9NSHVJejE1ZWZ0S2VLTmE1MWFrejJ2RHhuL3ZyalR2QUhKREF4c3ByRHF1K3hlT2JPV2lYZUVSUFlsYU51aUFJR0U1Y0dmZ0ZIM3RhUFQxbnZMV1NNRlRFOTQzK2pTUnI4VFZwRStZeHdjS1ExeXhaZXcvWXBOQmhQTmdtdHY3SnpRMmdySTFFUXJjd3pIc2xKcWhCT2RZL3dvOWhUR2I1WSIsIm1hYyI6IjIzNTU5OWQ1Yzk3MzMzOGJmNjAxNjdjZjc2MmYwNmE3N2YwNzAwNDYzZGE1ZmIzOGE5MmU3MDUwYWY5YTA2ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+