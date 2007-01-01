В Обнинске объявили конкурс кукол на Масленицу

Дмитрий Ивьев

Свои заявки можно подать в ГДК до 27 февраля, сообщили в администрации города.

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Дмитрий Ивьев 300 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники