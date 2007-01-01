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Обнинск

В Обнинске объявили конкурс кукол на Масленицу

Свои заявки можно подать в ГДК до 27 февраля, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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Выставка кукол пройдет в воскресенье, 2 марта, на праздновании Масленицы у Дома ученых.

Авторов лучших работ ждут призы.

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