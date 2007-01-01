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Обнинск

Пробка образовалась на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Движение затруднено днем во вторник, 25 февраля, в районе Спас-Загорья.
Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Автомобили стоят в заторе в сторону Калуге.

По сообщению очевидцев, причиной этому стали дорожные работы и ДТП.

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