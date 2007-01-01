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Обнинск

В Обнинске прокладывать коллектор на улице Энгельса начнут в марте

Дмитрий Ивьев
11:55 сегодня
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Об этом сообщили во вторник в филиале РИР.

- Сейчас перемонтируем проходческий комплекс, чтобы начать проходку между камерами на улице Энгельса - ориентировочно начнем её через 10 дней, - говорится в комментарии коммунальщиков.

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