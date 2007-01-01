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Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о неприятном запахе

Дмитрий Ивьев
10:20 сегодня
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Во вторник, 25 февраля, в течение дня будут проводиться регламентные работы по техническому обслуживанию КНС-51.

- В связи с этими работами возможно появление неприятного запаха, - рассказали в администрации города.

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