В Обнинске выберут территорию для благоустройства

Дмитрий Ивьев

Сейчас жители смогут решить, что приведут в порядок в 2026 году, рассказали в администрации.

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Дмитрий Ивьев 276 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники