-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске выберут территорию для благоустройства
Обнинск

В Обнинске выберут территорию для благоустройства

Сейчас жители смогут решить, что приведут в порядок в 2026 году, рассказали в администрации.
Дмитрий Ивьев
10:42 сегодня
0 276
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пока в списке шесть территорий, из которых выберут одну:

  • первый этап благоустройства территории «Парка Победы» вдоль пр. Маркса,
  • «Наукоградские маршруты» (2 этап: участок пешеходного маршрута от проектируемого бульвара в Солнечной долине до границ территории Нижнего парка),
  • сквер по ул. Мира (напротив Технического лицея),
  • общественная территория между домами №24 и 26 по улице Курчатова,
  • сквер за ДК «ФЭИ» (пр. Ленина 15),
  • территория между домами №104 и 108 по пр. Ленина (перед почтовым отделением).

Обсуждения продлятся до 25 марта.

Напомним, в 2025 году благоустраивать будут сквер по улице Жолио-Кюри.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRqcEVpK1NoZ1NJeWNRc0tuR2JRYmc9PSIsInZhbHVlIjoidWIwekF4QmI0RWxVK2s2UHZuMnRaMUtyZkN1WW5KRHM4TE5Sc0dVVURubUFzVHVQYzgxRzNKaUxKb2pmWE1uT1pnbVpHTHAyUHVaWjFUaGJYQTJvRVZsVVJjak1KeUdJTjI1U0gwVjJjeGRYeHZLM05VR0p3RmZ6UzZ5ODhRYXlSeERZeDFrdXJBTDVoelVzRDFWQnl0VWFLbUNISEtjOUhjSHJMdU9wOUFldGEzdldjZ1ZKMXlnYjVLOXdwR002KzNpQ25XcmNtMUVVRk1OQzM3NXNqamxGL0JGMDlNcHhkT0xSNjJmeUR4d1NVYlJ0M3RUZGd5MW5mSWd5RUUxdVpVNDRhL2Rzd3ZBb3RvL0tINk5KclpwYkY1M0V6Y3U0dmd5Q0t5RlZ3UUs3KzBENzhERFdBeGJLN3dnbGhCU0FQVUZWV0E4N2RNMFE0K0lVaGp4SnRpNlZ6cmd6YVRjNjdUVmRVTWQzQWsrZHM3UisrdXdhaE1MS1RPa0JNWTNuZkQ0QUlLNU5uaE81aXd0aytmMW81d3FBdC9wdityczRPNDh2eVZBZGZDcEhUQUk3dlVsQWpvS2pVaG5RZHR6SSIsIm1hYyI6ImM3MDI2YWZlOTQ0NTVjYWM1YWU0ODk1YjE2NzRkNmJiNWRlZGQxOGZmM2JjNWJjMjg1NzVlODEzMmNmMmJkOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhJVFM5VHhCdUZaMmNIM3djZE5iNWc9PSIsInZhbHVlIjoibmdSbEFCY25sV21ILytPVVVPcjFNRVBnUWM4ZlVtSGFCNit3YkYzcm1GUDRMVXJrV1U1ZzY5bWpkVVB2U0M5YmRnNE9IS0RtcTF3M2ZxZm92L1QybzFPQlhqSDNrRTE1a0N2cDBGTkVnQk5icnFqZ0hkOTB4cTlET1RjZkc4TmdvM294cDVVRDRBZUZLV2kzcWlJdFdzTko5dzdsQjVWSlB4TDFuTXRGVldxemgwZnFuMzd6VVdzMFJuMEEzUGZFNVpVU3pIakVuS2hnbGJqU3hLaTJOQStWbWZrQWlBT3NkTEtYWTNTemRYZ293UktFM0RYVTZibmdvZXdLWWJ3MTA3Qnd5WWcvczJaelZ5eVBOTElzN0tpSE1POXdja2VIbENLcjNvK1dDNEFUWDdZK0xKYmRia3BmbGtvbFhudlQ2VnFkZ3lFMWJJcUdpbHdwcFltNEFlZ2RXd0dyWk5pWEtzejVvU1k4blovb0VJWk00UTN3YnJmaVl4UEZiRk41eFlmZUVkYyt2MUppdTViWkdYTTJKZXNLZHBGM09CUWdyQ2ZWVnl2eFhVUWMvOHdURlNtNzkrZlFDQVpTNEpXZml3dldCVzdJdng4TUg3OEpvdVIwaVJoUFlRaGpjc3BMcGVhNlkyZXZCcnlhc1BHQjJLRjlXOFdhQUdhZVVzcHJ0eTUyWDNzSDl3QzYzSTVkNldxZCtyWEpmRmVYMDdudTBUek5jUjdjcklrcnNXL0JsaUJmNzJyN3N0enREa3dQTWNhT25OYjR1VExiS0hBWHJwUHBiUlkxenJub0duRVBZQzV0WkF6N2lUc0pEaU9jYzI2U3ZBWTV3YkIxRkNpUCIsIm1hYyI6IjUzZmY2MGZiYmY1YWYwOGNiOTVkZWVhN2JlODdhOTZmYTI2MzIyMGYxNDNkMGVlZjc0M2VhM2QxMGNjZjZjNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+