В Обнинске выберут территорию для благоустройства
Сейчас жители смогут решить, что приведут в порядок в 2026 году, рассказали в администрации.
Пока в списке шесть территорий, из которых выберут одну:
- первый этап благоустройства территории «Парка Победы» вдоль пр. Маркса,
- «Наукоградские маршруты» (2 этап: участок пешеходного маршрута от проектируемого бульвара в Солнечной долине до границ территории Нижнего парка),
- сквер по ул. Мира (напротив Технического лицея),
- общественная территория между домами №24 и 26 по улице Курчатова,
- сквер за ДК «ФЭИ» (пр. Ленина 15),
- территория между домами №104 и 108 по пр. Ленина (перед почтовым отделением).
Обсуждения продлятся до 25 марта.
Напомним, в 2025 году благоустраивать будут сквер по улице Жолио-Кюри.