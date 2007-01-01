-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жители Обнинска подарили библиотекам 500 книг
Обнинск

Жители Обнинска подарили библиотекам 500 книг

Дмитрий Ивьев
15:15 сегодня
0 410
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это произошло в рамках недели книгодарения, рассказали в администрации.

- Часть из них отправлены в госпитали бойцам СВО, - говорится в официальном комментарии.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRpdmZoQ1Y1S05vM3diajFidElmYnc9PSIsInZhbHVlIjoibE9qT1lNV1IwUlQ1dGwyNlFBd0pOT0RZbmsyUTZtMzA5aFFXd25ma29JeEVGN2VrZ1MvOWJiRStSZkFPekZmSm8zdFFUTlR1TllqeHJiMzI4WGtHTEtlQnk2elpselZwcXgrc09NckZ2ditHTGhwQ3I3RGg4bS9xU2VjQTZEL0tkcXJGNE1zQ09wWHpoOWFVSmRDdXg4SjE0Z2lOVEdUV3c1VkJLa1RrQWM1Rzg5MnI3bHF2S1FIR3BSZjJkOHJjb0UwNXl0V1Y0V2t3dVVLUnVzTGhZS2xPZHZLSkg5OXZZajQ0MzM3UVlLRy9weVRqaGhxdDNWSWRFT2w4Y0xGelVMVDlMeFJxZXRyNlRrcWM4U3FWckVTQXJwc0ViUWhaeVZFS1V2NWxsVG1ueHYydGlVdDcvczdqTTAwVDk0QnhJZU8rYzg2VW5CQXZKdkJ2djc0ejB1RS9SMHBmYWFld2dPbDNkR0s0L00vRXhrWWVYYmZIS1kzUTRBSWk4RmxrVFJDN2RNYzVzWU1GUzRrTllqRURvOFYya2psRmltU1FzN1hZMGUyMVhrSGZsMURZdkQxRkdUdVlLUlFYZUtBayIsIm1hYyI6IjZiM2FkNmY0OTgwMzlhN2MwMDQxODkzYmEyNGZjYTk2N2FhMjlmNjVhODk3YjYwMzIwMmZkZDhjNjc3NTQ1MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV1ekxUTUtRKzRUaEliWlpEQUM1aVE9PSIsInZhbHVlIjoibmpTK1lRMXNCL00xckRHdXpoeTBVVHhhQ0txK2N6VEZIU3JMQkNpSTI2cm1YZ21aOVNPMmRPcVRtVlVvU2NVb0ZjU0xwdXkzV3I4eEltdU5WTXlMRlA2dGJTN1lqcnJSNGhUalo4c0luSmJZSS80TlFHWGFSV3ord283OFpIdndnUXZjdFlBNXBqUmhsNXlqRERmUEs3aFZyamRxSjRJdW9wTzVoQTdNbmFZZHRNRzVEZUFWU25VeTRNSTNsdW5uQzRSOFQyd2Z3cVBocXFrMEhZejZQK2dRdkRQK3JZTG8zOWlkVmVzU001eVlMTGozcCtpd0ExVTU3TzR6ZEl0SHlNKy9WeHIzc0hwbC9nS3lJaE10a0wraTZOSXZRQ0crdFVEMmlsR0llTk4raVFaMkNhRld6SWFhOWEwZWwxRHAwSVcrR2dLbEhWWGdOOW9TcmUvMndwS3Z5cExOeWd5eU1lL1NVRDBXUFVRVDZBTldsbEhzREltRXYvQnRndUNjWVdSS2J3N2F5NVJEc0RKKzQ5OGRNTFQ4aFh1ZnRzWGp0UTFvWkREczJwN3NuTWg3bUJ1WkNYWkcwVjJldmZWWmpqL3ZDWDhHMmhJSEl3VTl0bE9PYjJZcmZqblNiYXZLWms1K0ZNbGRZUUFmSmlRem5mVlQwUkMyN1RBbmtMQnk1a0FLTkxUcm52a2VzemtnVjZpVDF4alJwZ3NOb2t4WkJaMXBKbHdrR2N5QXA4amFianQ1YUdMeWoyaWQ0OUU0Uk93dHlEZ0dqZDI5cDdnbEtWWWI4a3N5citoMU5CYXhEWUdIeVNMaTZqb01GdWFhdy8xamxSY1NTZzBJOTJNeCIsIm1hYyI6IjNlODlkYWZiMTBhMmEyNDg0NzcyZjAxNTYyYmY3MjQ2MjRmN2I1MjMyOGQyYmM4YzIyOWQyNGU4YzNmYzMwNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+