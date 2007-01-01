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Обнинск

В Обнинске выросла заболеваемость ОРВИ

За прошлую неделю к врачам обратились 265 человек.
Дмитрий Ивьев
15:55 сегодня
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Такие данные 24 февраля привели на планерке в администрации наукограда.

Зафиксированы также 17 случаев внебольничной пневмонии.

12 классов в шести школах перешли на дистанционное обучение.

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