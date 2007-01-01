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Обнинск

В Обнинске новое приёмное отделение заработает круглосуточно

Дмитрий Ивьев
16:10 сегодня
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Это произойдет с 25 февраля, сообщили в понедельник на планерке в городской администрации.

Напомним, модульное здание в КБ №8 открыли на прошлой неделе с участием губернатора.

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