-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске новый детский сад откроется в мае
Обнинск

В Обнинске новый детский сад откроется в мае

К началу этого месяца на Маркса, 99 примут детей на адаптационный период.
Дмитрий Ивьев
16:24 сегодня
0 150
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом в понедельник сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Сад рассчитан на 140 мест.

- Сейчас идет подбор персонала, - подчеркнул Лежнин.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFqd0t0dER3TElyR0hESnplNDdGdVE9PSIsInZhbHVlIjoiTmYzV3FORjQ2T1NndGdFbWhrOFh5emJjNHdjc2E0WEJ4dk8zZlJmUGIzUXZKUkZGUlJXMUM5VVNXOThoQjVORUJpNXhPQ2RZNG5jcUE5eUZzYy8xWnBwaHkwc3lOT1VLTXJ0MXNMbWZ1ZVhRWWVNRk5PbnBsWDVGL1ROV0QzYVFWQzkzbDRyZ3dUYTdkYW1uNC90QzlnZWZ3bzN3WjZyalc2Q2lYMEdDa0RtUis0ZzNZcFRiNHg4czRCSXB6N3ZpZ1poZnlnNjRyMlk3U2F2K1BRN2gxeDh4OFRLMHBoZytqZk00RTJOOVVWQXBleWRKcWc3RU9KSFdINHI3bWdkN1JDZG1aV1VvUHBJamxQNW5tTnpwb0dwTkRWdzZtRVB6dkd2RkZjOHZnTHk1ekliTmRpZVBaRmFxOWtHd3hhT1A0NHpacHRtaVJPT0d3Tk9aTVE2K1YwRHJWTng2bkdwUVZ3NlBTbi9IY2xBRm1va3ZSUnBSTjBOMklOQU9kUm85bUQrQ0ZNd0hydCtOU2U2VktsSGVNOE9pZjM4QjVwSVd6S0YrSmRidmZBbVJrcHZ6MzBpeGlKREZRQ1l1K0xKayIsIm1hYyI6ImU1ZTJhNjE0NDdjNWU3MTQ5Zjc4YzkyZTgyYzI5OTM0YTc0OTQ2YTFiZGMyYTJjMDU4NjdkZjdhZjgyOGMwZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxLM1BCV3J6M3VmV0x4UytJV2FnTWc9PSIsInZhbHVlIjoiVEd0dFdPNmdobExTeHhNRWNmYjNNeGJ6TzRIaml1cG1ReUorZ1dWMjZLUlp2UkIzOU9BMmIyLzgyallmT3hSb3o0Mk45WlVEZmtCeEpWZHJGUXlIOTYzWXVNbHlrL1hMSXMrMko5L1lDWEFISXRVaGovN1ExNUZDREFNZGhpL3d1bDY4dmxyVWZMTCt5eEZwMFZ1MTVoN2QwY0hOZDNRbmgrNGl1UGpDYmU0VUV5ZnVicUxVakxBM3pVNnhBSWJGYUNHWU9SYzYrdzRiWWwyaE80STA4SEZWZ0R5THRJT0IyS3NQb0l4c2pCc0pWWU9FczNRMm9pM1k1WXhTWFM0YlRDTHdCeUZVNHh3eHBpeDI1TGhxK0N1dTdLYXhPd1pRZWpGNFFNb1M1dHFqSE5IK1BTUG1JdE43YVNhamJhb1NaRzZSZnNKa0dpRzdKa2tIc3JmbFZmNW03azNCM3JmOU9acUFyUzBGekJGZjk5K1oyVjZtZ1BHVWRiZFM1amNKaTF2cmZwaE1CYUhBcTZIMHpvMlB6NldSWjB4SjE0a1oydnJKMWJLYTlURlpPcUZqUFp6bzVnUXJzTUpyblVRZUVZQjdqNWxSY0dTNFFOdVdnakpRcW93VEVoY1pYME85cnZDQkpTeGZQQXlwemFPRFpQVUNDR3UyQ0NrU2xkc3RLYlFueEF3V2k2Y3BidzcwTE9oRFF2enlENFo5K0hiMzdudlo0cm5TZGtoMDhJOUNsYlVEeTdCSVRUd3dSUnJCaERBWnM3eHRBM3JpbkFuNGtkV3dxZEwzeEwrQkVHc1JhREVGWDhNeFBnVUZHdUV5V0ZMNmFXVW44OTNCRVQ1YiIsIm1hYyI6IjM3MzYzZGMzYzgwNGEyY2I0NzRhMzgyZWUwOGI2MDNhZDk1NTlkZjYxNGRiZGJiYWJmYzViNmNhZDVhMzQ3MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+