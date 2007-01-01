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Обнинск

Баня сгорела в Боровском районе

Пожар в деревне Киселево произошел утром в понедельник, 24 февраля.
Дмитрий Ивьев
11:56 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил постройку на улице Речной, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Обошлось без пострадавших.

Причины пожара пока не называются.

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