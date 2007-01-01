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Обнинск

Пробка собралась на трассе между Обнинском и Малоярославцем

Дмитрий Ивьев
11:54 сегодня
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В понедельник, 24 февраля, затруднено движение на дороге М3 «Украина».

Очевидцы сообщают, что там проходят ремонтные работы.

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