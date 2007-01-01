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Обнинск

В Обнинске сгорела дача

Пожар произошел около 10:50 утра в воскресенье, 23 февраля.
Дмитрий Ивьев
07:19 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Дом сгорел в СНТ «Приборист».

По данным ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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