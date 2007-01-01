В Обнинске после капитального ремонта открылся Салон бракосочетания

В субботу, 22 февраля, там прошли первые свадебные церемонии.

- Молодоженов и из гостей встречает просторный холл с гардеробом, затем они проходят в фойе с уникальной фотозоной, - рассказал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - Красиво оформлены комната жениха и невесты, подготовлены комфортные служебные помещения и санитарные комнаты.

Обнинцев приехала поздравить начальник управления ЗАГС Калужской области Варвара Антохина.

Почетными гостями также Алексей Михайлович и Нина Александровна, которые женаты уже 60 лет.