-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске после капитального ремонта открылся Салон бракосочетания
Обнинск

В Обнинске после капитального ремонта открылся Салон бракосочетания

В субботу, 22 февраля, там прошли первые свадебные церемонии.
Дмитрий Ивьев
12:47 сегодня
0 342
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Молодоженов и из гостей встречает просторный холл с гардеробом, затем они проходят в фойе с уникальной фотозоной, - рассказал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - Красиво оформлены комната жениха и невесты, подготовлены комфортные служебные помещения и санитарные комнаты.

Обнинцев приехала поздравить начальник управления ЗАГС Калужской области Варвара Антохина.

Почетными гостями также Алексей Михайлович и Нина Александровна, которые женаты уже 60 лет.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikkzc2NIc1JkazhUSHlWY3haQ2FoL3c9PSIsInZhbHVlIjoiNnJ1blFkdWV6KzBKcU1saVFtZ3ltQXN6cngvcGppUCsrcVA4S1FGMG0xTVl5dTdRMm9iTk9aZkdRcFNPV2k5anBnYUUrT2lldkVxVVh5UTdkckM4RTY1SkJXSHB4L3cxZHQyOXJUSUFpRi9XdTNQTHhWSllrYktGUjNTVjRtVy9YSTlpemFRZHJrNDV6ZU10SXYweVVpWDB4bEU1WW5OUExiRG5WUzM2eVlJM0szOFFIcjJ6TGVIYTJSa1E5SVFQcytSdm9kNGYwZ2JrV3JFbElIQnZOZmZCTkR3TlR5Q1QxcUlXbHFDQWNtVlhUbWRKVWdEQ01acjNGZ3o2aTFYUnFkc2RTU0V6b214NGVjbWxhMmNlWlNXZGpyNHc5b0MxTktBS21EWng2Vm1KdjQ5N2xRMTI1QlVQT1BpL2RKOFluRW0wQUt6V2NWdndWY2Z1WFlCZkpsQ1d4UUoxY0tZVEgwUjJZelVQM3FjSUlIM1hKVGJyTTg0QzdMRXR6U0MzaG5lcmtkL1VNbUdPWUUzWUtNTTYvOFV4ME5wQjJOazl6OHpDVEVNWEllb1RmWmVadGlIQW0zZ0JISGZsTi9EZSIsIm1hYyI6Ijg2NmYwMTVjY2U2MjY2MDgwZDY0MmY4NjVlZjk3ODJmYjBmNGE2ZmI4MzgzOTVkYmRkYzE5Yzc1NmZkMjA2NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJQWmpCc2NBdXNKVFZWYWNEYW1SZHc9PSIsInZhbHVlIjoieVBqZFI4cW9rR0EyOHNOSWp2Q3V5TDE4eVpxc1lzU2d0WjJlSVZUdUttdzJxUC94c21BaTd6L1VFTGdndGlJak1rMDh6SXpldlhqZFUvZFBPNFZsdzZoaVI4MEhPaUI4d0JWc1pBQTI0b3IyaHlCSjdrVENLdU9TVStlT2FmWGNMblV6VEJ6RHErUUpGTWwwc2ErUHV0cWRiL2F6L2UyanpNK3gxeXZCZjR5YnV1K01qNjdObHFCeTVHR2NnMHdBMVEzMEE5MWM3K1NlNVdUSTlJRUNMWDVzVEtuWjlqdGc5MERiSmlKcmU1TlNsM2dkWHdRSjhCcW12TU5yaHJIOGlvdzB5UG05Y1gxQndWYmNtRndKUWxiVjhhbStXOGhuYUVVZGFudWZ5N3lIZ05EODZKWkFDYlhtT1JKS1VybXRSTG53OWpzRnhzbzF0VlBTY2o3VE1sbk1GNi9QaUdaY01ZWDg0RUZ1MmxxTCthb2Fzb2l3ZnBMbERkMk9nSzVNQUp6QTgveVdPS24wRlJZUktvT29uUC8xTE8rcWszV2pVbHVsUmlPcWxwcVdLN3dEUWZDVk94UUVlNHFJYWhTblJ5THVTbS9Tb05KK2NtNDk2bjY4a01hYW9Pcm5xZWxrV0JVSTdKak1DQ3RHZ2JhRzhqZ2dkQTlac0k5ZkcvdjJ0NXhqMUlzMXRFZHcxKzg0UjUva1hPbGplKzBaRVlwUkpSWlk0YmdEVTA3SXZYdzA5WlB0c3paTEIyNmZTd2p4bEE0ZmQzbWZXVTlhMXdyUFBxbWp5eVd3OVdVVmNXY2NMcXMxZlFxZHd0ZHRzdzBxQm4zUTVUMkJCeDVXd1ZjUSIsIm1hYyI6Ijk3MzA4Yzk4NDA3YjcyNzlmNzVkZTYyOTg5YTIyYzcwNWYzMjE4YWQyMzdlZmQ5Y2JmYzYwZmVmNmQwMmM3MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+