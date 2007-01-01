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Обнинск

В Обнинске мошенник отправится в суд за обман пожилых людей

Прокуратура Обнинска направила в суд уголовное дело против 26-летнего жителя Брянской области.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
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Мужчина обвиняется в 16 эпизодах мошенничества, совершенных вместе со своим знакомым. Их действия квалифицируются как хищение чужого имущества с использованием служебного положения и причинением значительного ущерба гражданам.

По данным следствия, злоумышленники зарегистрировали фирму по ремонту квартир и установке стеклопакетов. Под видом сотрудников этой компании они предлагали свои услуги жителям Обнинска, заключали договоры и брали аванс. После получения денег они исчезали, не выполняя взятые обязательства. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Пострадавшими в основном стали пожилые люди.

За мошенничество подсудимому грозит до шести лет тюрьмы. Дело его сообщника приостановлено, так как тот заключил контракт с Минобороны России и участвует в специальной военной операции.

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