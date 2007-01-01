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Обнинск

Житель Обнинска отсудил компенсацию у застройщика

Мужчина участвовал в долевом строительстве, но квартиру ему передали на пять месяцев позже обещанного срока.
Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
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Прокуратура направила иск в суд.

В итоге с застройщика взыскали неустойку в 43 тысячи рублей.

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