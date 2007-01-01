Житель Обнинска отсудил компенсацию у застройщика

Дмитрий Ивьев

Мужчина участвовал в долевом строительстве, но квартиру ему передали на пять месяцев позже обещанного срока.

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Дмитрий Ивьев 304 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники