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Обнинск

На четырех улицах Обнинска проведут ямочный ремонт

Работы запланированы на 24-28 февраля, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
13:50 сегодня
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В порядок должны привести улицы Северную, Кутузова, Университетскую и Курчатова.

График могут скорректировать из-за погоды.

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