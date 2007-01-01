В Обнинске рассказали о планах по благоустройству

И.о. главы администрации Вячеслав Лежнин 21 февраля провел совещание по вопросам работы в сквере на ул. Жолио-Кюри и проекту «Наукоградские маршруты».

- Планируем сохранить существующую архитектуру сквера, а центральную аллею расширить, - отметил чиновник. - Возможно, появится новая небольшая боковая аллея за памятником Жолио-Кюри, оформленная как современная фотозона: здесь будет приятно прогуляться и молодоженам после бракосочетания, и всем жителям. Обновим освещение, клумбы, поставим новые скамейки и урны.

Для реализации проекта по созданию пешеходных маршрутов за городской чертой в Обнинске выполнили топографическую съемку. Сейчас данные обрабатываются.