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Обнинск

В Обнинске рассказали о планах по благоустройству

И.о. главы администрации Вячеслав Лежнин 21 февраля провел совещание по вопросам работы в сквере на ул. Жолио-Кюри и проекту «Наукоградские маршруты».
Дмитрий Ивьев
14:26 сегодня
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- Планируем сохранить существующую архитектуру сквера, а центральную аллею расширить, - отметил чиновник. - Возможно, появится новая небольшая боковая аллея за памятником Жолио-Кюри, оформленная как современная фотозона: здесь будет приятно прогуляться и молодоженам после бракосочетания, и всем жителям. Обновим освещение, клумбы, поставим новые скамейки и урны.

 Для реализации проекта по созданию пешеходных маршрутов за городской чертой в Обнинске выполнили топографическую съемку. Сейчас данные обрабатываются.

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