В Обнинске выпал из окна и погиб четырехлетний мальчик

Трагедия произошла утром 21 февраля на проспекте Ленина, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Фото: СК по Калужской области.

- По предварительным данным, сегодня утром мальчик находился в квартире со своей родственницей, в то время как его родители были на работе. Ребёнок выпал из окна восьмого этажа и скончался на месте, - рассказали следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.