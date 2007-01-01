В Обнинске выпал из окна и погиб четырехлетний мальчик
Трагедия произошла утром 21 февраля на проспекте Ленина, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
- По предварительным данным, сегодня утром мальчик находился в квартире со своей родственницей, в то время как его родители были на работе. Ребёнок выпал из окна восьмого этажа и скончался на месте, - рассказали следователи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сейчас устанавливаются все обстоятельства.