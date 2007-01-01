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В Обнинске выпал из окна и погиб четырехлетний мальчик

Трагедия произошла утром 21 февраля на проспекте Ленина, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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- По предварительным данным, сегодня утром мальчик находился в квартире со своей родственницей, в то время как его родители были на работе. Ребёнок выпал из окна восьмого этажа и скончался на месте, - рассказали следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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