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Обнинск

Дача сгорела в Обнинске

Днем в четверг, 20 февраля, пожар произошел на территории СНТ «Химик-2».
Дмитрий Ивьев
17:40 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил дачный дом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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