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Обнинск

В Обнинске выставили на продажу самую большую квартиру в ЦФО

За нее просят 65 миллионов рублей.
Дмитрий Ивьев
15:06 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Площадь квартиры в доме на улице Усачева в наукограде составляет 515 квадратных метров.

На данный момент в ЦФО не продается больших по площади квартир, рассказали 20 февраля в «Циан».

Это квартира, в которой есть выделенный блок с отдельным входом для размещения гостей или арендаторов. На остальном пространстве пять спален, кабинет, кухня, спортзал, кладовая.

Калуга также попала в рейтинг с самой большой недвижимостью в многоэтажках.

На улице Чичерина, 18 продают пятикомнатную квартиру площадью 280 кв. м. За нее хозяева хотят выручить 11,74 миллиона рублей.

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