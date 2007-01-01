В Обнинске выставили на продажу самую большую квартиру в ЦФО
За нее просят 65 миллионов рублей.
Площадь квартиры в доме на улице Усачева в наукограде составляет 515 квадратных метров.
На данный момент в ЦФО не продается больших по площади квартир, рассказали 20 февраля в «Циан».
Это квартира, в которой есть выделенный блок с отдельным входом для размещения гостей или арендаторов. На остальном пространстве пять спален, кабинет, кухня, спортзал, кладовая.
Калуга также попала в рейтинг с самой большой недвижимостью в многоэтажках.
На улице Чичерина, 18 продают пятикомнатную квартиру площадью 280 кв. м. За нее хозяева хотят выручить 11,74 миллиона рублей.