В Обнинске появятся две новые дорожные камеры

Заключен контракт на их поставку и монтаж, рассказали 18 февраля в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Камера на перекрестке улиц Борисоглебской и Славского будет фиксировать превышение скорости, проезд на красный и заезд за стоп-линию, выезд на встречку, непристегнутый ремень.

В районе дома №45 на улице Гагарина камера будет фиксировать скорость, ремень, а также то, пропустили ли водители пешеходов.

Еще один такой комплекс установят на пятом километре дороги Лапшинка – Кабицыно у пешеходного перехода.