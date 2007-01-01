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В Обнинске опасные отходы сливали в канализацию

Под суд за экологическое преступление пойдет житель Москвы.
Дмитрий Ивьев
15:23 сегодня
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- Обвиняемый оказывал услуги по утилизации отходов из септиков частных домовладений и дважды, 14 марта и 11 апреля 2024 года, в целях экономии времени и денег осуществил незаконный сброс отходов из илососной машины в колодцы на улице Заводской города Обнинска, - рассказали 19 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Оттуда опасные вещества попали в ручей Безымянный и реку Протва.

-  Кроме того, действия обвиняемого стали причиной длительного закрытия детского сада вследствие попадания в воздух испарений химических веществ и превышения их предельно допустимой концентрации, - отметили в СК.

Ущерб составил 680 тысяч рублей. На данный момент он частично возмещен.

Москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.

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