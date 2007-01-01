В Обнинске открыли новое приемное отделение КБ №8

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В медицине от того, как быстро будет проведена диагностика и начнется лечение, во многом зависит его результат.

- Модуль соответствует самым современным требованиям и по оснащению, и по разделению потоков пациентов, - подчеркнул Шапша. - Созданы все условия, чтобы формальности занимали считанные минуты. А врачи максимально быстро могли сделать углубленную диагностику и приступить к оказанию медпомощь.

Он поблагодарил Федеральное медико-биологическое агентство.

В свою очередь Скворцова рассказала, что по новому федеральному проекту такие модульные приемные отделения будут создаваться по всей стране.