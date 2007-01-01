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Обнинск

В Обнинске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Она запланирована на субботу, 22 февраля, рассказали в администрации города.
Дмитрий Ивьев
09:44 сегодня
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Торговать будут с 9:00 до 16:00 на парковке в районе дома №240 на проспекте Ленина.

Водителей просят не оставлять свои машины на автобусных остановках и проезжей части.

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