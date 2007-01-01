В Обнинске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Она запланирована на субботу, 22 февраля, рассказали в администрации города.

Торговать будут с 9:00 до 16:00 на парковке в районе дома №240 на проспекте Ленина.

Водителей просят не оставлять свои машины на автобусных остановках и проезжей части.