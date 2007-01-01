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Обнинск

В библиотеки Обнинска закупят новые книги

Город получил на это почти 500 тысяч рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Дмитрий Ивьев
09:45 сегодня
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Об этом 19 февраля сообщил и.о. главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин.

- Полученные средства позволят приобрести нашим библиотекам новые книги, - прокомментировал чиновник. - На сегодняшний день запланировано заключение контрактов с издательствами примерно на 800 наименований художественной и научно-популярной литературы.

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