В библиотеки Обнинска закупят новые книги

Дмитрий Ивьев

Город получил на это почти 500 тысяч рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

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Дмитрий Ивьев 382 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники