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Обнинск

В Обнинске капремонт пройдет в 36 домах

Работы на 2025 год обсуждали в городском Собрании.
Дмитрий Ивьев
09:51 сегодня
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В 23 многоэтажках в порядок будут приводить крыши, в пяти – отмостки, в трех – фасады, в одном – лифты.

В прошлом году в 14 домах наукограда отремонтировали крыши, а в пяти заменили лифты.

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