В Обнинске капремонт пройдет в 36 домах

Работы на 2025 год обсуждали в городском Собрании.

В 23 многоэтажках в порядок будут приводить крыши, в пяти – отмостки, в трех – фасады, в одном – лифты.

В прошлом году в 14 домах наукограда отремонтировали крыши, а в пяти заменили лифты.