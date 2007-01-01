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Обнинск

В Малоярославце пассажир автобуса обокрал заправку

По подозрению в краже задержан 59-летний мужчина, сообщили 18 февраля в полиции.
Дмитрий Ивьев
14:41 сегодня
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Он ехал в автобусе через Малоярославец. На заправке была остановка, и мужчина вошел внутрь здания. Там он через открытую дверь подсобного помещения увидел на столе смартфон, взял гаджет и ушел обратно в автобус.

Работница АЗС, которая лишилась телефона, оценила ущерб в 10 тысяч рублей.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ведется расследование уголовного дела.

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