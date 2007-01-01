В Малоярославце умер ветеран Великой Отечественной войны

Всего три месяца до 80-летия Победы не дожил Владимир Афанасьевич Бондаренко.

Фото: Вячеслав Парфенов.

Ветеран, дошедший до Берлина, был награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

- Выражаю искренние соболезнования семье, светлая Вам память, уважаемый Владимир Афанасьевич, и спасибо за ваш бесценный подвиг в Победе над фашизмом! – рассказал 18 февраля глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.