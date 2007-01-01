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Обнинск

В Обнинске закупят оборудование для канализационной насосной станции

Дмитрий Ивьев
07:46 сегодня
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Фото: администрация Обнинска.
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И.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин на планерке в администрации прокомментировал ситуацию с КНС-51. На минувшей неделе там произошла авария, фекалиями заливало двор на проспекте Ленина.

- Выполнено допроектирование КНС-51, документам теперь необходимо пройти госэкспертизу, поручил подготовить предложения по закупке дополнительного оборудования, чтобы в будущем при необходимости более оперативно и своими силами справляться с техническими сбоями, - подчеркнул Лежнин.

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