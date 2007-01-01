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Обнинск

Часть Обнинска осталась без электричества

Дмитрий Ивьев
08:43 сегодня
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Утром 18 февраля об отключениях сообщали жители улиц Калужской, Славского, Табулевича, проспекта Маркса.

Энергетики объяснили это «технологическим нарушением в абонентских электроустановках».

В ближайшее время свет обещают вернуть.

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