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В Балабаново отключат светофоры

Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
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В Балабаново отключат светофоры

Во вторник, 18 февраля, они не будут работать на улице Боровской.

Вдоль дороги коммунальщики опилят аварийные деревья. Из-за этого будет отключено электричество.

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