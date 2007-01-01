В Обнинске снизилась заболеваемость

Дмитрий Ивьев

За минувшую неделю ОРВИ диагностировали у 200 человек, сообщили 17 февраля на совещании в администрации города.

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Дмитрий Ивьев 156 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники