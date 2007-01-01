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Обнинск

В Обнинске снизилась заболеваемость

За минувшую неделю ОРВИ диагностировали у 200 человек, сообщили 17 февраля на совещании в администрации города.
Дмитрий Ивьев
07:38 сегодня
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Внебольничную пневмонию выявили у 16 жителей наукограда.

За предыдущие семь дней было 209 случаев ОРВИ.

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