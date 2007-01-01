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Обнинск

В Обнинске завершают строительство коллектора на улице Красных Зорь

Работы там закончатся до конца февраля, сообщили в понедельник на планерке в администрации.
Дмитрий Ивьев
08:01 сегодня
0 176
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На данный момент проложено 2400 метров магистрального коллектора, смонтированы 17 камер.

Дальше работы продолжатся на улице Энгельса.

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