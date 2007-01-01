Обнинские коммунальщики вернулись из Первомайска
Работников аварийно-восстановительной бригады наградили в администрации города, сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.
Почётные грамоты министерства строительства и ЖКХ Калужской области получили слесарь-сантехник Роман Калинцев, электрогазосварщик Николай Макаров, мастер Сергей Мосин, слесарь-сантехник Виктор Горобинский. Благодарственное письмо Администрации Обнинска вручено слесарю-сантехнику Владиславу Мурнаеву.
- Поблагодарил сотрудников и директора МАУ «Коммунальное управление» Сергея Волотовского за отличную подготовку к таким поездкам, - заявил Лежнин.