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Обнинск

Обнинские коммунальщики вернулись из Первомайска

Работников аварийно-восстановительной бригады наградили в администрации города, сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
07:00 сегодня
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Почётные грамоты министерства строительства и ЖКХ Калужской области получили слесарь-сантехник Роман Калинцев, электрогазосварщик Николай Макаров, мастер Сергей Мосин, слесарь-сантехник Виктор Горобинский. Благодарственное письмо Администрации Обнинска вручено слесарю-сантехнику Владиславу Мурнаеву.

- Поблагодарил сотрудников и директора МАУ «Коммунальное управление» Сергея Волотовского за отличную подготовку к таким поездкам, - заявил Лежнин.

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