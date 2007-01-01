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Обнинск

Житель Калужской области погиб на СВО

В понедельник, 17 февраля, администрация Балабаново сообщила о смерти Бориса Дашука.
Дмитрий Ивьев
17:09 сегодня
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Прощание с ним пройдет в четверг, 20 февраля.

Отпевание назначено на 11:00 на Лермонтова, 15а. Похороны пройдут в 11:50 на городском кладбище.

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