-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинские волейболистки проиграли в Брянске
Обнинск

Обнинские волейболистки проиграли в Брянске

Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
0 264
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Наша команда завершила полуфинальные матчи в Первой лиге.

В Брянске девушки уступили местному «Спартаку» со счетом 0:3 (16:25, 13:25, 18:25).

В своей подгруппе «Обнинск» стал третьим.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlONnpvNEtLR3ZDSDR3MWdBRFplTGc9PSIsInZhbHVlIjoiWFVDckpObDlHSm80d2FGbFFJb29hZ3R4Y3pFck8rakphWXpsZGplWWl0cWwxdTNTY281Z25EOGtUbDJyV29xRUdINXA2VVp2dlhVQ1NwM2o3YVRvSndkWnpvRUlTNFBxRTBVczV1WlFDcWk0eW1udERMZWZDbTROODhLM1J5dm9taHpIcUFuSFpEbGVRM1BHWUlXZ0wxRkdhbjA1M1dWVkt2R3BYWnFQN2tlYUNURHNsSi9pMVM4Z1R0RUJpcDR3UytFNTJLYzhwZnU1SkVGU3E4MVFoUy8xeUtFVzFrU3Q0K1lDOGFFYjYrT2JTQ25hdEZUTUJYNVI3bmJiTGM0RUg3VFpaU0tEUENOK2xxcWFpcEdTVUhOdUhVbEZzeWdqUFFYd3pBVjRWbkFnaDljUHp5a0JlSXByY3ZZUUlIS1pEZWIrR00xVzhRc3VNWXZNa0cvOHNVVzgxRzJrSFpDdlhxeDl2cy82eUdqbCtFZEI2VkIrcVA5Sy9YamUxUjIxc0dwRUc4SlRUV1Bya0VqOXc3SzA5OWVlNE8zMWNwMXI3YVJDM3Zyd1Y1VnRBbWVodDd4R1k2ZTQ4dG9QYStTNSIsIm1hYyI6Ijk1NGZjMDY5ZGFmNzhiZTM4YjQ0NDBmODE3Yjg0ZmI2NmE3MGI0NTgyNmJhYTNlZGYyNDUxYzVlNmUzNDI4OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikk3WEhwWUNYTkpmbHY2Yi9ZUlJqRlE9PSIsInZhbHVlIjoiMUNja2llaTV6NU8rc2FEWGF1YW5TdWxhb1MwQzJXYlVvV2FiaGlaU3BWSHdnYnpqSjJJYlZrQ2Q2c2taOVkrcHZFazd1L2FCZXFWVmtaT2MzSUV4ZHRxVVFpYlg5NVdNSGMzYzVhNHJYb0s2bzV1MGpQdjV1M2lxMFdWT1lZcThJWXVqVTVBbU83cStEUjIzbk5kV2s4UC80L0tESitnd2QzSFdMTGdoZjQwM1ZxVnJlTjJpdlkrMXNST0l0enhoMGYydEVzZFdXbDlRSEo1TmVSN0dFakRyMS92Z0lWR0haM1I5T2dJdHBXUmJJU0UvcHZSZEpOTmpxdHl4SFhGV2VLMytpVEFwRWg3NkZYRTRRdVNVQTEvTG04NnVnYnQwUCtaR01FTnQrSGFlRnA4U0dVTXltUmt6MjF0SXpnNkM4bUlZUDcyQTRvSzJyQ1J6VHhKVFRPNkF4aUhqMWdJV0VUWEJza0ZmckhYbGpoNXdVTENDWjlQbmI0RzMrYytIeG5yUzJJMVFXMVBsY0I0TkQwMkcrM0Q5bUlvN1NLR2VoVWY2Nk1JcXJhWVdoWVdjSDRTOFd4YkxLZndLc05zMEJqMnluQ1p2Q0c3SDE2alFpRTF2RHZCUnM2YWpKUnpxck5IbjA1U3JRMUFHeHFzbWpWdEJTTmJVZFVCcXdVT1pWWnRpbFY5RUorMEhrTnkzaFFSc21ma3ZpeGJqS3VSSVBiaEFGR3BxWU1mUUMrK3VVdTJndm5MNXRJQUQwSjhJZ1hXQzVBNW9Cc2NYb2NSYmttZTMzMWZZblJQSnJSNytBb0dPTXZXRTVBdSs3TXNoWXdDN0RNZmFoSXYyVTJjZSIsIm1hYyI6IjhmM2YwMzRhNTI4NTk4NzYzZWEyZWQ0OGY4ZWM4NDQ0ZGQzMDhmMTJiZGVhYTdhMjdkZDkwZWFmZTA2NGM5NTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+