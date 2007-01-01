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Обнинск

В Балабаново возникли проблемы с водой

Утечка произошла утром в воскресенье, 16 февраля.
Дмитрий Ивьев
09:20 сегодня
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Из-за этого воду отключили жителям улицы Дзержинского, сообщили в администрации города.

К вечеру воскресенья люди все еще жаловались в соцсетях на отсутствие воды.

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